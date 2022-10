IN BEELD. Van verlaten champignonkwekerij tot bijzonder cohousing-project: “We doen met z'n allen aan autodelen”

GentWaar tien jaar geleden nog champignonkwekerij Mycelia gevestigd was, is inmiddels cohousingproject JEAN verrezen. Tien gezinnen nemen er binnenkort hun intrek. Een blik achter de schermen.

Onlangs opende vlakbij Gent-Dampoort nog het grootste cohousingproject van Vlaanderen. En nu -amper een maand later- mag bevoegd schepen Sami Souguir (Open Vld) alweer een lintje doorknippen. In de Jean Béthunestraat in Sint-Amandsberg gaan tien gezinnen samenwonen in JEAN.

“Voor de start moeten we tien jaar terug”, herinnert Souguir zich. “De champignonkwekerij Mycelia verhuisde naar Deinze en de gebouwen kwamen leeg te staan. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent kocht de site op. Er moest meer licht en lucht komen in de dichtbebouwde wijk. Een cohousingproject bleek ideaal te passen.”

Iedereen heeft in JEAN een eigen woonruimte, maar onder meer de leefruimte, een speelplek, de tuin en de wasplaats zijn gedeeld. Ook is er aan de straatkant een groot werkatelier in openlucht. Verder is er plaats voor een 70-tal fietsen, maar zijn er slechts vijf autostaanplaatsen. De hele groep zal immers aan autodelen doen.

Nog opvallend: één van de tien woningen is een zogenaamde inclusiewoning. Die is helemaal aangepast voor rolstoelgebruikers, al is de eerste bewoner een persoon met een autismespectrumstoornis. Die woont zelfstandig, maar kan wat hulp gebruiken. Daarvoor is cohousen dan ook perfect.

Volledig scherm Bevoegd schepen Sami Souguir (tweede van rechts) mocht het project donderdag komen inhuldigen. © RV

De bewonersgroep hief donderdag het glas tijdens de officiële opening. Ook de architecten, het Brusselse bureau Ectv, blikken tevreden terug. Zij durfden buiten de lijntjes te kleuren. “In cohousingprojecten zie je vaak een grote polyvalente ruimte”, licht architecte Els Claessens toe. “Wij knipten het gemeenschappelijk gedeelte in stukken, zodat die ruimtes even knus zijn als bij een ‘normale’ woning.”

Verder is er gedacht aan duurzaamheid. Een warmtepomp koelt de woningen in de winter en verwarmt ze in de zomer. Verder zijn er ventilatie-units met warmterecuperatie voorzien, en zijn er zonnepanelen gekoppeld aan een thuisbatterij. “Dit project dient als inspiratie voor de toekomst”, besluit Souguir. “Dit is zeker niet de laatste keer dat in Gent het woord ‘cohousing’ valt.”

Volledig scherm © RV

Volledig scherm Sander, Glynn en hun kinderen Cil, Lou en Robin zijn de bewoners van een van de tien woningen. © RV

Volledig scherm Het project is zo goed als klaar, maar hier en daar is er nog wat werk. © RV

