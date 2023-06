IN BEELD: Tropische temperaturen zorgen voor waterpret in de Blaarmeersen

De 7 favoriete eetadres­sen van Koen Crucke: “Dit was een geliefd adresje van Edith Piaf, terwijl een hoofdge­recht amper 15 euro kost”

“Sinds ik mijn diploma van patissier behaald heb, zijn desserts mijn specialiteit”, vertelt zanger en acteur Koen Crucke (71). “Wat de maaltijden betreft is het meestal mijn echtgenoot die thuis in de potten roert, maar op zondagavond gaan Jan en ik meestal uit eten.” Dit zijn de 7 favoriete restaurants van de man die we voor altijd en eeuwig zullen associëren met Albert(o) Vermicelli.