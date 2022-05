IN BEELD: Suikerfeest in Gent, dat vier je met familie, familie en nog eens familie

Voetbal provinciale Hogerop Kalken, FC Kleit, VSV Gent en Sparta Wortegem pakken op de slotdag de laatste titels

In het Oost-Vlaamse voetbal zijn de laatste titels uitgereikt. HO Kalken haalde het na een moeizaam competitieslot in eerste provinciale toch. Kleit pakte in tweede A de titel. In derde provinciale mochten VSV Gent en Wortegem na het laatste fluitsignaal van de reguliere competitie vieren.

1 mei