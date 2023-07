IN BEELD: Reuzententoonstelling in de Sint-Niklaaskerk tijdens Gentse Feesten

LEVENSVER­HAAL. Frontman van ‘Gentse Beatles’ of El­vis-imitator bij Pierke: Danny Sinclair (76) kon het allemaal. “We gaan deze Feesten veel aan hem denken”

Danny Sinclair (76) is niet meer. De rasechte Gentenaar was frontman van ‘New Inspiration’. Die band verkocht in de jaren ’60 en ’70 tienduizenden platen. In Gentse muziekmiddens wordt bedroefd gereageerd. “Hij heeft veel betekend voor onze stad", klinkt het.