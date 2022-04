IN BEELD. Ontdek de wereldberoemde grafittikustenaar Roa in... Sint-Amandsberg

Gent Gent wint tweede jaar op rij: Oude Dokken verkozen tot mooiste publieke plek van Vlaanderen

Gent valt opnieuw in de prijzen. Vorig jaar werd het Drongenplein nog verkozen tot mooiste publieke plek in Vlaanderen. Dit jaar kaapten de Oude Dokken de hoofdprijs weg van de Tuinstraten in Antwerpen en de Tuinen van Stene in Oostende.

26 april