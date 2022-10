IN BEELD. Nieuwe rooftopbar geopend in hartje Gent: cocktails, oesters en een prachtig zicht op de binnenstad

GentOp de zesde verdieping van het Yalo hotel, in het hart van Gent, is pas een nieuwe rooftopbar geopend die precies uit Ibiza is geplukt. Je kan er niet alleen genieten van lekkere cocktails, wijn, champagne, oesters, taco’s en ander lekkers, maar ook van een prachtig zicht op de Gentse binnenstad.

Waar je vroeger kon shoppen en pannenkoeken eten, kan je sinds een jaar overnachten in stijl. Of hoe het verloederde winkelcentrum Braempoort in de Brabantdam na jaren leegstand werd omgevormd tot Yalo - een viersterrenhotel met 92 kamers en een indrukwekkend – zowel qua keuken als qua inrichting – restaurant op het gelijkvloers.

Nu, een jaar na de opstart van zowel het hotel als het restaurant, komt er een imponerende bar bij op de zesde verdieping van het hotel. Gebaseerd op de bars in Ibiza. Zowel hotelgasten als niet-gasten kunnen er terecht voor cocktails, mocktails, Aperol Spritz, prosecco, champagne, oesters, dim sum, taco’s, ceviche, gestoomd broodjes met buikspek, zoetigheden van Joost Arijs en ander lekkers.

Het beste van allemaal? Het prachtig zicht op het centrum van Gent. “Vanop het terras kan je de drie torens, De Krook, het water en de boekentoren zien”, glundert Silke Zwertvaegher van Yalo. “De boekentoren en De Krook lichten heel mooi op ’s avonds, wat het zicht nog beter maakt.” Nog een plus: het terras is deels overdekt en volledig verwarmd. “Daardoor kunnen we ook in de winter open blijven”, zegt Silke nog. De enige vraag die ons nog rest: wanneer gaan we langs?

De rooftop bar is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 17 tot 23 uur uur, en op zondag vanaf 12 uur. Het is toegankelijk via de lobby van het hotel, Brabantdam 33.

Volledig scherm Prachtig: de nieuwe rooftop bar van Yalo. © Yalo

