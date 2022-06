IN BEELD Nieuwe parkeergarage in Ledeberg eindelijk geopend: dit weekend gratis uitproberen

GENT/LEDEBERGDe parkeertoren in Ledeberg is eindelijk af, op vrijdagmiddag knipten schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) samen met burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) het lintje door. Dit weekend kunnen toeristen en bewoners de parking gratis gebruiken. “Deze parkeertoren ligt buiten de stad, bewust.”

Een licht futuristische look, met ruimte voor heel wat elektrische wagens, fietsen en op een steenworp van de Zuid: de parkeertoren in Ledeberg moet heel wat verwachtingen inlossen. Met zowat drie jaar vertraging door rioleringswerken, discussie met de aannemer en de coronapandemie op de teller klonk er bijna een zucht van opluchting door de stalen netten die het gebouw inpakken. Maar nu is ie er dan.

Volledig scherm GENT: De parkeertoren in Ledeberg wordt geopend, schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) en burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) knippen het lintje door. © Sofie Van Waeyenberghe

De 500 parkeerplaatsen moeten de parkeerdruk in Ledeberg verminderen. Bewoners kunnen er aan een goedkoper tarief maand- of jaarabonnementen afsluiten en kunnen ook kiezen voor een weekend- en avondtarief. Ook voor pendelaars zijn er formules voorzien: een park and ride-abonnement voor wie buiten de stad woont maar in Gent werkt.

“Deze parking is bewust buiten de binnenring gezet”, zei Watteeuw bij de opening. “Omdat we willen dat mensen van hieruit met het openbaar vervoer of de fiets de stad intrekken. Daarvoor zullen we in gesprek gaan met De Lijn. Er zijn daarom ook fietsenstallingen voorzien”.

Kijk hieronder naar het opvallende design van de parkeertoren.

Volledig scherm GENT: De parkeertoren in Ledeberg is open. Het design voorziet veel licht en ruimte, zodat ook de wijk niet visueel geblokkeerd wordt. © GENT: De parkeertoren in Ledeberg wordt geopend, schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) en burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) knippen het lintje door.

Volledig scherm De buurt mocht op verkenning door het vooralsnog lege gebouw. Dit weekend kan je gratis parkeren. © Sofie Van Waeyenberghe

Volledig scherm Liften brengen je naar boven. © Sofie Van Waeyenberghe

Volledig scherm De hele structuur van het gebouw, zowel de oprijlanen naar de verdiepingen als de open zijkanten moeten veel ruimte laten voor licht. © Sofie Van Waeyenberghe

Volledig scherm GENT: De nieuwe parkeertoren in Ledeberg is open en de buurt mocht een kijkje komen nemen. © Sofie Van Waeyenberghe

Volledig scherm Op de zeven verdiepingen is ook ruimte voor fietsen en elektrische laadpunten. © Sofie Van Waeyenberghe

Volledig scherm Een mooi uitzicht krijg je erbij, bovenaan de parkeertoren van 7 verdiepingen hoog. © Sofie Van Waeyenberghe

LEES OOK