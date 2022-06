IN BEELD. Nieuw Gent, het nieuwe graffiti-paradijs: “We willen de leefbaarheid verhogen”

Nieuw Gent heeft een kwalijke reputatie, maar de buurt is in volle verandering. Heel wat woontorens gaan er tegen de grond, terwijl er alsmaar meer kwalitatieve graffitiwerken komen. Voor dat laatste zorgt Wallin’, een Gentse organisatie die muren linkt aan straatkunstenaars. “Toen ik hier een paar jaar geleden aankwam, was alles bruin”, zegt Rick Molyneux. “Hier en daar stonden er wat tags, maar in 2018 hebben we een eerste grote muurschildering gezet. Sindsdien zijn er heel wat bijgekomen.”