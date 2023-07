IN BEELD. Is dit de mooiste brugpijler van Zwijnaarde? Zwerm vogels ‘strijkt neer’ langs populaire looproute aan Schelde

Zus (13) van vermoorde Raul (9) in jeugdin­stel­ling geplaatst: moeder en ex-vriend beschuldi­gen haar van slagen met thermos­fles

In het onderzoek naar de dood van de Roemeense jongen Raul (9) in Gent, is de minderjarige zus van het slachtoffer in een jeugdinstelling geplaatst. Dat werd uit goede bron vernomen. Het meisje werd opnieuw verhoord, nadat zowel de moeder van de jongen als haar ex-vriend haar beschuldigden van slagen aan haar broer.