IN BEELD. Gentse ziekenhuizen verwennen patiënten op Dag tegen Kanker. “Tonen dat ze er niet alleen voor staan”

Joris Hessels blijkt een geliefde gast. Hij passeerde zowel in Maria Middelares als in Sint-Lucas. “Bij ons stond deze dag in het teken van de kraanvogel", zegt Iny Cleeren van Sint-Lucas. “Aan het onthaal hebben we een kunstwerk van Claudia Nakayama, waarin ze duizend kraanvogels verwerkte om kankerpatiënten moet en kracht te wensen. We hebben patiënten ook aangemoedigd om zelf origami kraanvogels te vouwen. Acteur en televisiemaker Joris Hessels kwam hierbij een handje helpen. Verder waren er ook workshops handmassage, een harpconcert van Josefien De Waele, en mocktails.