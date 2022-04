IN BEELD. Gentse kindjes genieten van Buitenspeeldag onder stralende zon

Gent Vermiste Kana Dimova in goede gezondheid teruggevon­den door politie

De Gentse politie was dinsdag en woensdag op zoek naar Kana Dimova, de rusthuisbewoonster die dinsdagnamiddag verdween vanuit het woonzorgcentrum Sweet Home in Wondelgem. In de loop van woensdag kwam het verlossende nieuws dat de vrouw in goede gezondheid werd teruggevonden.

15:23