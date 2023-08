IN BEELD. Gentbrugge laat spierballen rollen tijdens eerste John Massis-cup: “De vrachtwagen in gang krijgen, dat is de moeilijkheid”

Gezocht: Gentse modellen voor modeshow onder Stadshal. “Jong, oud, een maatje meer of minder, iedereen is welkom”

Gent is van 9 tot 15 oktober gaststad voor de Week van de Belgische Mode. In aanloop daarvan organiseert middenstandsorganisatie PuurGent op de koopzondag van 1 oktober een modeshow onder de Stadshal. Die show staat in het teken van Belgische mode voor ieders stijl, budget en voorkeur.