IN BEELD: Gent Jazz trapt eerste dag af

Gezin van kleine Mauro (3) start inzamelac­tie om aangepast busje te kunnen kopen: “Hij zal snel elektri­sche rolstoel nodig hebben, maar die kan je niet zomaar dichtplooi­en”

Rond zijn 10de in een rolstoel. Dat is het vooruitzicht van de kleine Mauro Myny (3). Het jongetje uit Drongen kampt met een zeldzame ziekte waardoor zijn spieren langzaam afsterven. Het medicijn dat de ziekte afremt, is in België niet erkend. Zijn ouders zijn daarom gestart met een inzamelactie om een rolstoelbusje te kopen. “Hij zal een elektrische rolstoel nodig hebben, om armkracht te sparen, en die kan je niet zomaar dichtplooien”, vertelt zijn mama.