IN BEELD. Feestvierders laten zich niet tegenhouden door storm: “Knaldrang is groter dan angst om weg te waaien”

GentIn de Overpoort was het donderdagavond al groot feest, maar vrijdag kwam ook de rest van het nachtleven weer op gang in Gent. Even leek het of de storm roet in het eten zou strooien - Eunice heeft dan ook lelijk huisgehouden - maar de echte feestvierders kwamen toch naar buiten om eindelijk weer te dansen zoals voor de pandemie.

Vrijdag 18 februari 2022. Net voor middernacht staat er een meterslange rij aan de Charlatan. Fauve (23), Ikram (27), Quanita (26) en Wajna (24) staan te popelen om binnen te mogen. Gisteren zijn ze nog binnen gebleven, vanavond is de eerste keer sinds maanden dat ze weer gaan dansen. “We hebben er echt naar uitgekeken”, zeggen ze enthousiast. “Dansen, de muziek, de drukte, we hebben het gemist. Eind vorig jaar zijn we maar een paar keer uit geweest omdat we toen dachten dat de heropstart van het nachtleven definitief was, maar na een paar weken gingen de clubs alweer toe. Daarom hebben we geen risico genomen deze keer: de eerste echte feestnacht staan we paraat. Of het vanavond laat gaat worden? Dat zien we wel. Maar volgend weekend staan we hier ongetwijfeld al terug.”

Volledig scherm Toch een stevige rij om de Charlatan binnen te mogen. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm vlasmarkt in Gent, Charlatan, 2de nacht code oranje © Wannes Nimmegeers

De vriendinnen moeten niet lang wachten om binnen te mogen in de Charlatan. De rij vordert vlot. Covid Safe Tickets controleren gaat blijkbaar al sneller dan stempels zetten. Binnen is het al volop feest. Net voor 1 uur wordt een deurstop ingelast: de maximumcapaciteit is bereikt. Wie dan nog binnen wil, moet wachten tot een andere feestganger buitengaat. “Het is snel vol gelopen vanavond”, zegt uitbater Gerald Claes tevreden. “Gisteren waren we ook al open voor de studenten, maar vanavond is het toch duidelijk drukker. De storm heeft gelukkig geen roet in het eten gestrooid. De knaldrang is groter dan de angst om weg te waaien.”

Bovendien was de storm al grotendeels gaan liggen rond 19 uur. Er was nog wat wind erna, maar fietsen was weer veilig. Clubs zoals de Charlatan, Funke aan Sint-Jacobs en Kaffee Plansjee aan stadhuis liepen dan ook vlotjes vol op de (tweede) nacht van de bevrijding. Er werd geschuurd, gelachen en gedronken zoals twee jaar geleden. Een echte overrompeling zag je nergens, gezellig druk was het wel.

Volledig scherm Dramastudenten Bavo en Malique op de Vlasmarkt, in feestmodus. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De echte feestvierders lieten zich niet tegenhouden door de storm. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Feesten kan weer. © Wannes Nimmegeers