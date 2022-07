IN BEELD. Dit was dag zes van de Gentse Feesten: van de burgemeester die mee boterhammen smeert op de Vlasmarkt tot een schuimfeest

Gent Halfweg de Feesten: kwart meer bezoekers dan in 2019, uitgelaten sfeer, minder openbaar vervoer gebruikt

De mensen hebben de Gentse Feesten gemist, zoveel is duidelijk. Zelfs op de allerwarmste dag werden nog 70.000 bezoekers geteld. Halfweg staat de teller op 600.000 bezoekers, en dat is al een kwart meer dan in dezelfde periode in 2019, de laatste echte Feesten. Opvallend: veel minder volk komt met het openbaar vervoer.

14:24