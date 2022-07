IN BEELD. Dit was dag twee van de Gentse Feesten

Een wandeling door de feestenzone levert de mooiste beelden op. Of toch als onze fotograaf op pad gaat. In het Coyendanspark kwam hij dolgelukkige kindjes tegen die in een ballenbad doken, op een ton liepen en verkoeling zochten in een caravan die werd omgebouwd tot zwembad. Na een bezoek aan het pas heraangelegde Baudelopark moest hij zijn lens even oppoetsen door de vele stofwolken. Her en der zag hij bezoekers rondlopen met gigantische knuffels en overal zag hij lachende gezichten tijdens een - gepland of spontaan - optreden. Dit was dag twee, op naar dag drie.