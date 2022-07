IN BEELD. Dit was dag drie van de Gentse Feesten

DRONGEN TERRASTIP Baraboire serveert lekkere pizza in een oase van rust, met véél speelruim­te voor de kleinsten

Al 7 jaar steken ze in de mobiele bar van Baraboire de handen uit de mouwen. Deze keer strijkt het busje neer in Drongen, waar ze tussen twee speeltuinen fantastische cocktails, heerlijke pizza en een gemoedelijke sfeer uitdelen. Even ontsnappen uit de stad: wij waanden ons even God in Drongen.

