IN BEELD. Dit waren de beste kostuums op dertigste verjaardag van FACTS

Ravissant hoofdkwar­tier van failliete Optima Bank heeft eindelijk nieuwe eigenaar, na jaren leegstand

In het statige stadspaleis in de Keizer Karelstraat in Gent was jarenlang de hoofdzetel van Optima Bank gevestigd, tot de bank failliet werd verklaard. Sinds dan staat het gebouw leeg, maar daar komt binnenkort verandering in. ERA, de grootste vastgoedmakelaar van het land, kocht het paleis voor enkele miljoenen.