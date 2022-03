IN BEELD Dit is hoe het Caermersklooster eruit ziet na drie krakersgolven: “Aan elkaar gelaste pijlers en geblokkeerde deuren, dat heb ik nog niet veel gezien”

Marc Heughebaert, voorzitter van SoGent, is blij met de nieuwe invulling. Bij de presentatie van de werking van Lejo en Stappen, wandelde hij nog een laatste keer door de gangen van het Caermersklooster. “Er zijn drie kraakpogingen geweest. Met de eerste twee groepen krakers konden we overleg plegen, zelfs als we het in essentie niet eens waren. Maar de derde groep, die zich hier kort voor het nieuwe jaar nestelde, heeft echt zware schade toegebracht aan het gebouw. Er is veel werk geweest aan het openbreken van alle barricades. Ik heb begrip voor kraken, maar dit herken ik niet als actievorm. Daarbij konden de vzw’s pas later aan hun werking beginnen omdat er zo veel werk was”.