Illusies in Hollywoodstijl voor groot en klein: Magic Michael, Piccolo en co op de planken tijdens de Gentse Feesten

Gent Bestuurder van Mercedes ramt twee wagens op Begijnhof­laan en vlucht al mankend weg: politie nog steeds op zoek naar hem

Op de Begijnhoflaan is in de nacht van dinsdag op woensdag een zwaar verkeersongeluk gebeurd. De bestuurder van een Mercedes verloor de controle over het stuur, ramde twee wagens en kwam tot stilstand tegen een gevel. Daarna vluchtte hij te voet weg.

6 juli