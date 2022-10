“Ik voorspel revolutie”: niet meer elke dag warme spaghetti te verkrijgen in studentenrestaurant De Brug

“Ik voorspel revolutie.” “Tijd om het Gravensteen te bezetten.” “Je kan mij veel afnemen, maar hier trek ik de grens.” Het regent verontwaardigingen op Twitter want de spaghetti van De Brug – het bekendste gerecht van het studentenrestaurant – is niet meer elke dag verkrijgbaar. Toch niet als warme maaltijd.

“Vanaf nu serveren we drie dagen van de vijf warme spaghetti in plaats van elke dag”, bevestigt UGent-woordvoerder Stephanie Lenoir. “Om meer variatie te brengen in het aanbod, daar is nood aan volgens een recente bevraging. Zo is er vraag naar meer vis.” Daarom maakt de warme spaghetti twee dagen in de week plaats voor een nieuw gerecht.