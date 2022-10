“Ik kon de haat in zijn ogen lezen”: relschopper Blaarmeersen die agent te lijf ging, riskeert celstraf

Volgens het openbaar ministerie gedroeg de twintiger zich op 11 juni 2021 agressief tegenover de Gentse politie. “Op een bepaald moment stond hij neus aan neus met een agent. Hij gaf die agent ook een stevige stoot tegen zijn schouder. De agent verklaarde achteraf in het politierapport dat hij de haat in de ogen van de beklaagde kon lezen”, zei de procureur.

De twintiger werd later die dag aan de uitgang van het recreatiedomein opgepakt. In het politiebureau van Molenbeek werd hij later ook nog verhoord. Daar verklaarde hij dat hij gefrustreerd was dat hij die dag meermaals gecontroleerd werd. Hij kreeg voor zijn baldadig gedrag een minnelijk schikking van tweehonderd euro voorgeschoteld, maar betaalde die nooit. Hij moest daarom vrijdagvoormiddag in de Gentse correctionele rechtbank verschijnen.