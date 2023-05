“Ik dacht dat het hash was in plaats van heroïne”: drugsdealer(32) riskeert 15 maanden

Een trappist, 5 kilogram chocolade of ‘smout’ als ontbijt? Het kan tijdens het ‘Middel­eeuws Ontbijt’ op de Gentse Feesten

Editie 2022 was de eerste volwaardige versie van de Gentse Feesten na corona, maar er ontbrak nog één belangrijke pijler: het ‘Middeleeuws Ontbijt’. Dat is er dit jaar wél terug. Negen dagen lang kunnen bijna 5.000 mensen eten, zoals dat in de middeleeuwen gebeurde. En dat wil wat zeggen...