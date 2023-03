“Ik ben slachtoffer, maar word veel meer behandeld als dader”: proces tegen juwelier Moens die overvaller doodschoot, start vandaag

Volleybal Lotto Volley League Uitsteken­de start van Gilles Vandeca­veye en Caruur Gent in de ‘Champions Play-Offs’: “Menen vond geen antwoord op ons dominant volleybal­spel”

Gent heeft een prachtige start genomen in de Champions Play-offs. Het team van coach Van Huffel was op alle spelonderdelen sterker en pakte in de gevreesde hel van Menen drie belangrijke punten na een overtuigende 0-3-zege. Hadden de West-Vlamingen te veel last van decompressie na de bekerfinale? In ieder geval is de nacompetitie uitstekend gestart voor de Caruur-boys.