“Ik ben al 12 jaar directeur maar ik heb besloten om te stoppen, het is gewoonweg te veel”: schooldirecteurs slaken noodkreet onder Stadshal

Gent Verdacht overlijden in Gent: politie vindt lichaam van 46-jarige man in woning nabij Krook

26 maart In de Korianderstraat in Gent, dicht bij de Krook, heeft de politie donderdagmiddag het lichaam van een 46-jarige man gevonden. Het gaat om een verdacht overlijden in een woning. “Er gebeurden louche dingen in dat huis, maar we kenden de man niet”, zeggen de buren.