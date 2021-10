Iets tussen padel, gamen en beachvolley: 'Ballistic' is de allereerste VR-sport (en je kan die in Gent spelen)

GENTVergeet padel, vergeet voetballen en vergeet FIFA 2021: volgens Sport Vlaanderen is Ballistic, de allereerste VR-sport die ontwikkeld werd in Vlaanderen, de toekomst. Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kwam een potje meespelen en ging daar glorieus onderuit tegen de experts van Sportwerk Vlaanderen. Blijft de vraag: is het plezant?

Veel volk in de Topsporthal op donderdag: de allereerste VR-sport in Vlaanderen, Ballistic, werd er voorgesteld. Virtual Reality en sport, dat doet je waarschijnlijk vooral denken aan bowlen met de Wii of een VR-game gaan spelen op teambuilding. Maar echt zweten doe je daar meestal niet van en dat is met Ballistic echt wel de bedoeling. Ontwikkelaars Triangle Factory en Sportwerk Vlaanderen kwamen het spelletje demonstreren op de Sportinnovatiebeurs.

Volledig scherm Ballistic! © Wannes Nimmegeers

Ballistic

Hou het op een kruising tussen padel, volleybal en Fortnite. Want al heb je geen racket in je handen, sprinten doe je wel en op het scherm achter de teams is te volgen wat zij in hun VR-bril zien. Zweten met effect: na drie keer de achterste virtuele muur raken, barst die spectaculair in stukken. ‘Ballistic’, dus.

Arne Cosyns van Sportwerk deed er samen met Triangle Factory een tweetal jaar over om het spel te ontwikkelen. “We willen absoluut dat mensen het gaan spélen”, zegt hij. “Maar natuurlijk weet je dat je aan het pionieren bent. Misschien kijken we binnen tien jaar terug op dit spel als het eerste dat de weg vrijmaakte voor de rest.”

Volledig scherm Arne Cosyns, van Sportwerk Vlaanderen © Wannes Nimmegeers

Primeur

Leuk is het wel. “Je moet erop oefenen natuurlijk, maar wie regelmatig sport, is er snel mee weg.” Enkel de combinatie van de handbewegingen is vrij lastig aan te leren. “Gamers zullen dat dan weer sneller onder de knie hebben”, klinkt het bij Cosyns. Dat beaamt zijn collega-demonstratrice Maryse Marchand. “Het is superleuk om te doen, je blijft in beweging, maar het is iets volledig anders door de visuele component.” Dat het wennen is, bewees ook Vlaams minister voor Sport Ben Weyts (N-VA) die mee kwam demonstreren en prompt werd ingemaakt door de geoefende Ballistic-ers. Eindstand: 16-2.

Geen erg, Weyts is vooral te vinden voor de innovatieve kant van het spel. “We zijn erg trots dat we vandaag de eerste speciaal voor virtual reality ontwikkelde sport in Vlaanderen kunnen voorstellen, een absolute primeur.” De centen, toch zo’n 200.000 euro, kwamen van Sport Vlaanderen, dat een partnership van drie bedrijven subsidieerde. The Park, Triangle Factory en Sportwerk Vlaanderen.

Volledig scherm nieuwe VR-sport werd voorgesteld in de topsporthal © Wannes Nimmegeers

Goeie wifi

Binnenkort kan je in de Topsporthal dus terecht voor een potje Ballistic. Supergoedkoop is het niet: je kan met teams van 8, verdeeld over vier keer twee teams, drie uur spelen voor 300 euro. “Er komt ook nog een VR-pakket bij, voor de spelers aan de zijlijn”, legt Cosyns uit. Je kan Ballistic ook bij je thuis opstellen, je hebt er enkel een squashveld aan ruimte voor nodig. Oh, en goeie wifi, want de demonstratie liep meteen een goed halfuur vertraging op toen de verbinding in de topsporthal minder optimaal dan verwacht bleek. Tja, dat zijn die kinderschoenen.