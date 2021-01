“Iemand die verdwijnt, wordt een obsessie. Je wil en moet die vinden.” Guy Bontinck en zijn team vonden na 7,5 jaar zoeken het lijk van de verdwenen Gentenaar Jean Hyde

Gent Ramp- en succesjaar ineen voor Gentse boardshop: “Snowboards blijven staan, overvraag naar surfboards, wakeboards, en skate­boards”

21 januari Het is een ‘gespleten’ jaar geweest voor West-Site Boardshop in de Nederkouter. De skateboards, longboards, surfboards, wakeboards en rolschaatsen vliegen er sinds de eerste coronagolf de deur uit maar al het wintermateriaal is blijven staan. “Als het gaat om snowboards en skimateriaal werken we rond deze periode normaal tot middernacht. De Krokusvakantie is gewoonlijk een monsterperiode maar nu zitten we met overschotten, terwijl de vraag naar surfboards, wakeboards, en skateboards immens is.”