Iedereen wil een coronatest voor op reis, testcentra draaien overuren: “Stewards om te helpen bij downloaden van code”

wielrennen Geert Stevens (Baloise Ladies Tour): “Hele mooie namen in de Italiaanse nationale selectie”

28 juni Over tien dagen start de Baloise Ladies Tour, de opvolger van de BeNe Ladies Tour. In het majestueuze kader van de Handelsbeurs op de Kouter in Gent werd de rittenkoers voor vrouwen voorgesteld. Zoals tijdens de zes voorgaande edities heb je een goeie tijdrit nodig om de vierdaagse te winnen.