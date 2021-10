Identiteit bevestigd: vier inzittenden van auto die in Leie belandde zijn koppel van Slovaakse afkomst en twee vrienden uit Slovakije

GentDe vier inzittenden van de wagen die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven kwamen nadat het voertuig in het water belandde aan de Huidevetterskaai in Gent, zijn van Slovaakse afkomst. “Afgelopen nacht was er een positieve identificatie van de vier slachtoffers", zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker. Eén van de inzittenden, een 33-jarige Slovaak, stond ingeschreven in Gent. Ook zijn vriendin van 35 zat dus in de wagen. “Waarom ze in een wagen met Franse nummerplaat reden, wordt nog onderzocht.”

De lokale politie kreeg rond 2.30 uur een melding dat een voertuig door een afsluiting reed aan de Huidevetterskaai en in het water van de Leie belandde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de brandweer zette duikers in. Ze troffen de wagen aan onder water, met daarin vier inzittenden. De vier personen kwamen om het leven. Het gaat om drie mannen en één vrouw. De auto werd uit het water gehaald maar er werden niet onmiddellijk identiteitsdocumenten aangetroffen.

Slovaakse nationaliteit

Na onderzoek van politie en parket bleek dat de vier inzittenden vermoedelijk van Slovaakse afkomst zijn. Het gaat om een 33-jarige man die in Gent ingeschreven stond en zijn 35-jarige vriendin en twee mannen van 23 en 26 jaar. Aanvankelijk werd gedacht dat de vier dodelijke slachtoffers Fransen waren aangezien ze met een Peugeot met Franse nummerplaten het water waren ingereden vannacht om 2.30 uur. Maar na doorgedreven onderzoek blijkt dat één van de mannen een 33-jarige Slovaak is die staat ingeschreven in Gent. “Ook het vrouwelijke slachtoffer, de partner van de Slovaakse man, is dus vermoedelijk van Slovaakse afkomst. Zij stond niet in België ingeschreven”, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker.

Tijdens de autopsie vandaag werden bij de twee andere slachtoffers alsnog identiteitspapieren gevonden. “Het gaat om twee Slovaken van 23 en 26 jaar”, zegt De Cocker. Waarom het viertal zich verplaatste met een wagen met Franse nummerplaten wordt nog onderzocht. “Bij één van de personen is er een link met Frankrijk maar die piste wordt nog verder onderzocht. Er zijn voorlopig geen vermoedens of aanwijzingen dat de wagen gestolen is. Afgelopen nacht hadden we een positieve identificatie van de vier slachtoffers. Ze hebben allen de Slovaakse nationaliteit”, zegt De Cocker.

Bocht gemist of overdreven snelheid?

Een verkeersdeskundige moet de oorzaak van het ongeval nog achterhalen. Voorlopig gaat men uit van een verkeersongeval met dodelijke afloop. Het is nog niet duidelijk of er sprake was van onaangepaste snelheid. De wagen ging door een lage stalen balustrade en kwam op zijn dak in de Leie terecht aan de Huidevetterskaai ter hoogte van de Moestuinstraat. Een getuige heeft gezien hoe het voertuig in het water belandde. Er liggen kasseien in de straat en er is een flauwe bocht op de plaats waar de auto in het water raakte. Er zouden geen andere voertuigen betrokken geweest zijn bij het ongeval. “De recherche zoekt verder naar de ontbrekende puzzelstukjes. De autopsie naar de doodsoorzaak is nog lopende.”

“Ik zat nog naar televisie te kijken toen ik een wagen met hoge snelheid hoorde optrekken. Meteen daarna hoorde ik een ferme klap en daarna bleef het stil", vertelt Kevin Lippens die vlakbij woont en meteen ter plaatse ging. “De wagen zat onder water en de lichten brandden nog. Maar ik zag geen beweging meer. Een politiecombi was al ter plaatse en kort daarom kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse”, zegt Kevin. Dat bevestigt ook buurtbewoner Kevin Bracke. “Zeker één persoon werd meteen uit de wagen bevrijd en lange tijd gereanimeerd.”

Overdreven snelheid en races

De buurtbewoners klagen al langer over de overdreven snelheid, straatraces en knalpotpiraten die ‘s nachts langs de Leie aan hun deur voorbij scheuren. Vorig jaar overleed nog een koppel toen ze met hun wagen aan de Sint-Jorisbrug in het water belandden. “Bijna wekelijks wordt hier ‘s nachts veel te hard gereden. Mijn kleinkinderen schrikken er vaak huilend wakker van”, vertelt Adriaan Van Landschoot. Hij woont aan de Sint-Jorisbrug en werd ook afgelopen nacht wakker van de klap. “Voordien waren er ook al wagens aan het racen. Ik heb al enkele malen mijn beklag gedaan bij de stad en de burgemeester maar voorlopig blijft de overlast aanhouden", zegt de man.

Quote Als stad treden wij streng op tegen snelheids­dui­vels en knalpot terrorisme maar je kan niet op elke hoek van de straat een agent zetten Schepen Filip Watteeuw (Groen)

Schepen Filip Watteeuw (Groen) wijst eveneens naar de onaangepaste snelheid als oorzaak van het dodelijke ongeval. “Als stad treden wij streng op tegen snelheidsduivels en knalpot terrorisme maar je kan niet op elke hoek van de straat een agent zetten of overal verkeersdrempels leggen. Want zelfs op een afstand van 100 meter kan je al een serieuze snelheid ontwikkelen", zegt schepen Watteeuw. “Dit ongeval heeft dus niks te maken met een gevaarlijke weginfrastructuur maar met onaangepaste snelheid", besluit de schepen.

