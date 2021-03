‘I was harassed here’: graffiti op Gentse voetpaden toont waar mensen lastiggevallen werden

Gent / Sint-Amandsberg Krakers Bernadette­wijk moeten weg, maar wel pas over een half jaar

22 maart Een vonnis waar beide partijen tevreden mee zijn, het komt niet vaak voor. Toch is dat waar de vrederechter in geslaagd is in de zaak van WoningGent tegen de actiegroep ‘Bernadette Blijft!’, die daar een woning kraakt. De krakers moeten weg, maar pas over een half jaar.