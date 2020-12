Huwelijksfeest met 40 gasten stilgelegd: 4.000 euro boete voor bruidegom

Gent Goed volk

17:30 De Gentse politie beleefde naar eigen zeggen een rustige Kerstavond. Wij Gentenaars zijn rebels van inborst en we laten van ons horen als we het ergens niet mee eens zijn, maar we kunnen ons ook perfect aan de regels houden als die regels ergens op slaan. We willen allemaal zo snel mogelijk terug naar een normaal leven waarin we ons van de nieuwjaarsreceptie via de Zesdaagse en het Lichtfestival naar de Gentse Feesten kunnen feesten, en dus volgen we zo goed mogelijk de coronaregels. Als we de regionale pagina’s in deze krant mogen geloven, hebben we in deze stad ook nog eens het hart op de juiste plaats. De vzw Enchanté, die we kennen van de uitgestelde koffie, deelde in de Vooruit kerstpakketten uit. Buffalo-kapitein Vadis Odjidja bracht persoonlijk speelgoed en snoepgoed naar de kinderafdeling van zikenhuis Jan Palfijn, en technofeesten-organisator Aristide Bandora deelde kerstmaaltijden uit aan daklozen. Zanger Sioen en beroepsgezelligaard Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei brachten met hun Covitesse 6 artiesten en publiek zeer dicht bij elkaar. Hetzelfde Covitesse 6 stak samen met CirQ en het Gents Solidariteitsfonds de schouders onder De Armste Week. Ze haalden 55.000 euro op waarmee winkelbonnen bij lokale handelaars worden aangekocht en uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen. Hugues De Breyne, de uitbater van onder meer ’t Patijntje en Café Theatre, bedankte op kerstavond de verpleegkundigen van de corona-afdeling van het UZ met een verfijnde maaltijd. Deze hele coronamiserie brengt het beste naar boven bij de Gentenaars, zo blijkt. Als we - van zodra het weer kan en mag - massaal en veelvuldig onze horeca en evenementen gaan bezoeken, dan komt alles binnen de kortste keren helemaal goed. Ik vertrouw er blindelings op. Want wij Gentenaars, wij zijn goed volk.