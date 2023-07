“Hun schoenen hebben hen de das om gedaan”: drie dieven die inbraken in B&B Alix blijven maand langer in de cel

De drie jonge inbrekers die tijdens de Gentse Feesten binnendrongen in B&B Alix blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het drietal ging aan de haal met de wagen van een Fransman, maar enkele uren later werd het voertuig, met de drie verdachten nog aanwezig, teruggevonden in Brussel. In de cel liep één van hen intussen reeds een tuchtsanctie op.