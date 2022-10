Hulpkok (51) van Gents hotel schuldig aan verkrachting van weerloze vrouw: “Hij zocht naar invulling voor zijn seksuele driften, zonder oog te hebben voor welzijn slachtoffer”

Gent Gurbet (39) voor haar frituur in Langemunt aangeval­len door man met rottweiler: “Plots kwam hij recht op mij afgestormd”

Gurbet Cetinkaya (39), het bekende gezicht achter frituur ‘De Lange Friet’ in de Langemunt, is donderdagavond het slachtoffer geworden van een vreemde aanval in haar zaak. Een man van eind de dertig viel haar rond 22.30 uur aan en schold haar daarbij uit met racistische verwensingen. De dolleman had ook een rottweiler aan de leiband. “Mochten er geen klanten geweest zijn, was dit misschien wel fataal afgelopen”, bibbert Gurbet nog na.

