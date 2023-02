HUIZENJACHT. De Gentse kanaaldorpen, vlak bij de haven: “Vrijstaande woning voor minder dan 250.000 euro, en dat op grondgebied Gent”

Gent Buschauf­feur krijgt 400 euro van agressieve reiziger na vuistslag in het gezicht

Een agressieve passagier is veroordeeld nadat hij een buschauffeur een lelijke vuistslag in het gezicht had gegeven. Dat deed hij omdat de buschauffeur niet stopte voor zijn halte. “Ik weigerde omdat het niet op een veilige manier kon gebeuren”, motiveerde het slachtoffer. Hij kreeg een schadevergoeding van 400 euro toegekend.

10 februari