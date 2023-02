Huis van Alijn op zoek naar foto’s van moestuinen: “Zo alledaags dat ze onderbelicht blijven in archieven”

“Moestuinen bestaan al eeuwenlang en zijn overal te vinden”, klinkt het bij het Huis van Alijn. “Tegelijk zijn ze zo alledaags dat ze onderbelicht blijven in collecties, archieven en onderzoek. Daarom willen we samen met het Centrum Agrarische Geschiedenis een collectie moestuinfoto’s aanleggen.”

Om dat te verwezenlijken, zijn het museum en het centrum op zoek naar foto’s van moestuinen in alle vormen en maten, gaan den van kruiden in bakken, een moestuin bij een boerderij tot een aardappelveldje tijdens de oorlog. Zowel foto’s van moestuinen in volle glorie tijdens de zomer als verlaten tijdens de winter zijn welkom, alsook foto’s waar moestuinen volop in beeld staan of als achtergrond dienen van een familieportret, communiefoto of familiefeest.