Huis Gemaakt: Gentse aanwinst Hadisa Suleyman (33) is vastgoed- en ondernemingsgoeroe in één: "Succes is geen toeval hé, het is hard, hard werken”

Een zwart-glanzende tracksuit, krullenbos op een staart: Hadisa Suleyman zit helemaal on brand voor me in een Gentse koffiebar. De vastgoedmakelaar die sinds kort mee het mooie weer maakt op het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’ is één brok gerichte energie. Altijd aan de slag, maar nooit aan het werk. “Er is geen job. Er is geen work-life balans , het is een life-balans. Maar het komt niet vanzelf.”