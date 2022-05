Huidige en oud-leerlingen vieren 50 jaar Atheneum Wispelberg: hapjes, een expo en één grote taart voor 650 scholieren

GentFeest in de Wispelbergstraat op zaterdag want het Atheneum bestaat een halve eeuw. Huidige en oud-leerlingen, personeel en speciale gasten konden genieten van hapjes, drankjes en een oldschool feestje. Woensdag komt er nog een grote taart voor alle 650 leerlingen, gemaakt door scholieren van de Gentse Hotelschool.

Er waren al athenea in Gent, maar Wispelberg was het eerste binnen het stedelijk onderwijs in Gent. “Het werd opgericht als arbeidersatheneum”, herinnert geschiedenisleraar Gerrit De Neef zich. “Een vervolg van de armenscholen in de negentiende eeuw. Met een atheneum wou de Stad arbeiderskinderen de kans geven om door te stromen naar de universiteit, op skireis te gaan.”

Wispelberg is verre van de oudste middelbare stadsschool. Welke dat wel is, hangt af van hoe je het bekijkt. “Onze secundaire scholen zijn zo goed als allemaal het resultaat van fusies, samensmeltingen of opsplitsingen”, aldus Elke Decruynaere, Gents schepen van onderwijs. “De Stedelijke Nijverheidsschool aan de Lindenlei, die later aan het gemeenschapsonderwijs werd overgeheveld, is opgericht in 1857.”

Volledig scherm 50 jaar Atheneum Wispelberg: de expo © Jill Dhondt

Volledig scherm 50 jaar Atheneum Wispelberg: de expo © Jill Dhondt

Volledig scherm 50 jaar Atheneum Wispelberg: de expo © Jill Dhondt

Taart en dansen

De Wispelberg is begonnen met een paar honderd leerlingen. In de jaren negentig was er een piek met bijna duizend scholieren. Nu lopen er zo’n 650 leerlingen school. Stuk voor stuk kregen ze, net zoals alle oud-Wispelbergers, een uitnodiging voor het feest zaterdag. Dat bestond uit een receptie, een etentje, koffie met taart, een expo ‘50 jaar Wispelberg’ en een Oldies Night om af te sluiten.

Onder de gasten: drie Gentse schepenen van onderwijs. Huidig schepen Elke Decruynaere was aanwezig, samen met Evita Willaert die maandag het ambt overneemt van Decruynaere, en Rudy Coddens, voor Decruynaere bijna tien jaar schepen van onderwijs in Gent. “Mijn zoon is hier nog twee jaar naar school geweest”, vertelde Coddens uitgelaten. “Woensdag is het nog eens feest met alle leerlingen”, vulde directeur Hilde Van Beveren aan. “Dan krijgen ze één grote taart, en komt er een rapper.”

Volledig scherm Receptie voor 50 jaar Atheneum Wispelberg. © Jill Dhondt