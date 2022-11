Huguette (82) brengt elke dag vis naar dé ooievaar van Gent: “Zodra hij me ziet, duikt hij van zijn paal”

GentAl bijna twintig jaar landt een ooievaar op precies dezelfde plek in Gent — een lantaarnpaal in Nieuw Gent — om de koude wintermaanden te overbruggen. Verschillende bewoners brengen af en toe eten naar hun mascotte, maar zoals Huguette is er maar een. De 82-jarige brengt elke dag visfilet naar haar geliefde Pino.

Of het elk jaar om dezelfde ooievaar gaat, kan niet met zekerheid gezegd worden, maar de buren zijn vrij zeker. De ooievaar landt namelijk elk jaar op precies dezelfde plek in Nieuw Gent: een lantaarnpaal op het Rerum Novarumplein. Het dier komt al zodanig lang, dat de bewoners van Nieuw Gent hem een naam hebben gegeven: Pino. Iedere keer zetten ze alles op alles om het beest te verwennen.

Vooral Huguette, de vaste ‘voedster’ van Pino, doet haar best. “Hij komt in de loop van oktober aan en vertrekt in maart”, vertelt ze. “Als de grootste koude weg is, vliegt hij weer uit.” Huguette hoorde een paar jaar geleden over de ooievaar. Ze ging eens kijken en werd meteen verliefd. “Ik dacht: die krijgt waarschijnlijk geen eten. Ik wist zelf niet wat ooievaars eten, dus ik heb naar het Vogelopvangcentrum in Merelbeke gebeld. ‘Enkel rauwe vis’, zeiden ze daar. Ik ben meteen naar de Delhaize gegaan om pangasiusfilet en dat smaakte duidelijk.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Huguette leidt eerst de meeuwen en de duiven af met eten, zodat ze daarna Pino kan voederen. © Wannes Nimmegeers

Maatjes

Sinds dan gaat Huguette zo goed als elke dag naar Pino, wanneer hij (of zij, het is niet duidelijk welk geslacht het dier is) in Gent is. “Behalve als het té koud is in het weekend, blijf ik thuis. Ik ben al 82 jaar oud en ik heb een longziekte dus ik moet wel opletten.” Ook Pino komt zo goed als elke dag op de lantaarnpaal zitten. Enkel als het te veel waait, laat hij het afweten. “Mijn buurvrouw en ik kopen om beurten een zak met filets, om de kosten wat te drukken. maar het is altijd ik die de vis ga brengen.”

Eén pangasiusfilet per dag. In stukjes gesneden en voorzichtig toegestopt. “Pino kent me heel goed, maar het blijft een wild dier. Als er andere mensen bij zijn, komt hij niet, ik moet alleen zijn. Dan, vanaf dat hij me ziet, duikt hij van zijn paal, maakt hij een grote bocht, landt hij op het gras en stapt hij naar mij toe.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm ooievaar pino nieuw Gent © Wannes Nimmegeers

Huguette is trots op haar bijzondere vriendschap met Pino, en daarom ook triest naar de toekomst toe. “Ik verhuis binnenkort naar de andere kant van de stad. Ik vrees ervoor dat ik nog zo vaak naar hier zal kunnen komen om Pino eten te geven. Ik hoop dat de andere bewoners dat zullen blijven doen want ik zit zo in met hem, onze Pino. Zolang ze maar vis geven, want ik heb sommigen al kiwi’s en andere keukenrestjes zien geven, maar ooievaars eten dus enkel rauwe vis.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.