Hugues en Vera openen zesde restaurant op prachtige locatie: “Gerechtjes om te delen, maar je kan ook gewoon wat komen drinken”

GentHugues en Vera De Breyne, beide 54, runnen zes restaurants, maar elk restaurant is anders. In Barque à Jack, pas geopend op de Snepkaai, kan je terecht voor heerlijke gerechtjes om te delen – van gegrilde aubergine tot gelakte Iberico-ribbetjes – maar ook gewoon om wat te drinken of een wafels te eten in de namiddag. Het terras aan de Leie, met branders in de winter, is goud waard.

Barque à Jack is nog maar net geopend, maar het is nu al overduidelijk: het is een nieuwe hotspot. Om meerdere te redenen, te beginnen met de uitgebreide kaart. “Je kan hier komen eten, maar je kan ook gewoon wat drinken”, vertelt Hugues. Op de drankenkaart vind je koffie, thee, cocktails, mocktails, wijn, 17 soorten gin, champagne, Aperol Spritz, ricard, frisdrank, bier en veel meer.

Heb je honger? Dan zijn er oesters, huisgemaakte tartaar, kaviaar, patatas bravas, gegrilde aubergine, tarte tatin van witloof, gelakte Iberico-ribbetjes, inktvis, Thaise pompoensoep, camembert in de oven en andere gerechtjes om te delen. Geen fan van sharing? Dan kan je ook losse gerechten bestellen zoals een caesar salade, pasta vongole, lasagne, een burger of een club sandwich. In de namiddag kan je hier evengoed terecht voor een warme wafel met koffie en thee. Kort gezegd: Barque à Jack is een topper voor elk moment van de dag.

Een zicht om stil van te worden

Nog meer door het prachtige terras aan de Leie. In de winter staan er branders om je te verwarmen, in de zomer worden er stoelen en tafels bijgezet waardoor er honderd man kan zitten. Binnen is er plaats voor zo’n vijftig personen. “Mijn vrouw Vera en ik hebben dit pand al in 2012 gekocht. We hadden toen zelf geen tijd om het uit te baten, waardoor we het negen jaar verhuurd hebben.”

Volledig scherm Het winterterras van Barque à Jack © Jill Dhondt

De afgelopen jaren was café Three Days hier – vernoemd naar de drie dagen dat het open was. Toen het de deuren sloot, zagen Hugues en Vera hun kans om er zelf een café-restaurant te beginnen. De binnenkant werd gestript en heropgebouwd en enkele maanden later is Barque à Jack klaar om bezoekers te ontvangen. “Van waar de naam komt? Er was vroeger een discotheek in Brugge die zo heette en ik vond die wel tof. Bovendien heette mijn vader Jacques, en een bark is een boot. Dat pas wel, hier aan het water.”

Horecababy nummer 6

Barque à Jack is het zesde restaurant van Hugues en Vera. Ze waren al eigenaar van ’t Patyntje, wat verderop aan de Gordunakaai, van Nenuphar in Afsnee (dat sinds 1795 bestaat), van Café Theatre in centrum-Gent, van Brasserie ‘t Klooster in De Pinte en van Restaurant Vosselaere Put in Bachte-Maria-Leerne. “Of er nog restaurants volgen? Dat weten we nooit”, glundert Vera. “We zeggen altijd dat het ons laatste is, maar dan komt er toch nog wat op ons pad.” Een ding is zeker: wat het koppel doet, doen ze goed. Oordeel gerust zelf door een bezoekje te brengen aan hun allernieuwste parel aan de Leie.

Volledig scherm Een greep uit het aanbod: patatas bravas en pulpo. © Barque à Jack

Kom je van ver? Dan kan je makkelijk parkeren op een van de 25 parkeerplaatsen naast het restaurant. Kom je met de fiets, dan ben je je amper 10 minuutjes onderweg vanuit Gent centrum. “Het is vlakbij het stad en toch is het hier heerlijk rustig”, zegt Hugues. “En het uitzicht, dat is goud waard. Tussen Gent en Sint-Martens-Latem is er geen enkele andere plek waar je gewoon wat kan drinken aan het water. We zijn dus behoorlijk overtuigd dat het gaat boomen.”

Barque à Jack, Snepkaai 2, 9000 Gent. Open van donderdag tot en met maandag van 11.30 uur tot middernacht.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.