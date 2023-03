Houding van agenten ‘betreurenswaardig’, maar geen vrijspraak voor jonge wegpiraat die te zien is in tv-programma Niveau 4

Gentse Sosseteit bestaat 40 jaar. “Wekelijks één uur Gents op de basis­school kan ons dialect redden”

De Gentse Sosseteit, een vereniging die zich inzet voor het behoud van ons prachtige dialect, bestaat 40 jaar, en dat wordt gevierd. De Sosseteit is vooral bekend van de jaarlijkse uitreiking van de ‘handjes’, maar organiseert ook wandelingen en lezingen. “Wij komen nog uit de tijd dat we op school straf kregen omdat we Gents praatten op de speelplaats”, zeggen voorzitter Eddy Levis en manusje-van-alles Luk De Bruyker. Toch is er volgens hen hoop. “De jonge generatie vindt Gents weer ‘cool’, er is weer interesse.”