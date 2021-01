Hoteluitbater na stilleggen coronafeestje: “Het is bijna elke dag prijs”

gent Gent moet en wil ook quarantai­ne bij reizigers controle­ren, “maar zolang we geen namen hebben, kunnen we niks doen”

3 januari Reizigers die terugkomen uit een rode zone, moeten zich op dag 1 en dag 7 na hun reis laten controleren op het coronavirus, en moeten verplicht een week in quarantaine gaan. De steden en gemeenten moeten erop toezien dat ze dat ook effectief doen. Dat is de theorie. In de praktijk zal het er anders aan toe gaan. “Wij willen wel controleren, maar zolang we van de hogere overheid geen passagierslijsten krijgen, kunnen we niks doen", zegt burgemeester Mathias De Clercq. Die namenlijsten zouden worden doorgegeven op ... 11 januari.