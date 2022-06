Hotelschool Gent pikt bronzen en zilveren medaille op in Belgium Chocolate Awards

Gent Vaccinatie­cen­trum Flanders Expo opnieuw open: “Tachtig­plus­sers kunnen hun tweede booster­prik krijgen”

Het vaccinatiecentrum van Flanders Expo is opnieuw geopend. De Gentse tachtigplussers die daartoe in staat zijn, kunnen er hun tweede boosterprik tegen het coronavirus halen. Leeftijdsgenoten die zich niet kunnen verplaatsen, krijgen hun prik thuis of in de zorginstelling waar ze wonen.

31 mei