Horecazaak wil veranderen van energieleverancier, maar wordt als ‘niet kredietwaardig’ bestempeld: “Al onze facturen zijn nochtans betaald”

Bij Le Perroquet weegt de pandemie, net als bij alle horecazaken, zwaar door. “Maar we maken er het beste van”, zeggen Sofie Van Valckenborgh en haar man Peter Van Moerkerke. “Elke dag organiseren we takeaway voor onze klanten, altijd met evenveel enthousiasme. Het is niet makkelijk, maar in combinatie met de overheidssteun komen we nog steeds rond. Al onze leningen en facturen zijn betaald, nergens hebben we openstaande schulden.”

(Lees verder onder deze video)

Energiekosten

Omdat ze nu toch meer tijd hebben én zoeken hoe ze kunnen besparen op vaste kosten, lieten Sofie en Peter berekenen wat voor hen de meest voordelige energieleverancier zou zijn. “We zitten nu bij Total Gas & Power Belgium, we zouden volgens de berekening beter af zijn Luminus of Octa+. Dat gaat om 300 of 400 euro per jaar, maar alle beetjes helpen. Toen we Luminus contacteerden, kregen we echter te horen dat we ‘niet kredietwaardig’ waren, en dus geen klant konden worden. Toen we belden om daarover meer uitleg te krijgen, kon dat niet, omdat we geen klantnummer hebben. Compleet absurd.”

Over naar Octa+ dan maar. “Maar daar kregen we te horen dat we een waarborg van 6 maanden moesten storten op een geblokkeerde rekening, voor we klant konden worden. Wij betalen nu 620 euro per maand, dat zou dus om meer dan 3.700 euro gaan. Mocht dat dan een voorschot zijn, konden we er nog mee leven. Maar dat geld vastzetten op een rekening? Dat doen we niet.” Waarom Le Perroquet als ‘niet kredietwaardig’ wordt bestempeld, is hen een compleet raadsel.

Procedures

Bij Octa+ klinkt de verklaring heel logisch. “Voor elke nieuwe professionele klant die zich wil aansluiten, gebeurt er een analyse”, legt Michaël Vanlangendonck uit. “Dit staat volledig los van de sector waarin die actief is. In de B2B-markt is dit een gangbare procedure. Die inzichten worden geleverd door externe objectieve partijen zoals Dun & Bradstreet, Creditsafe of Graydon, firma’s die financiële bedrijfsinformatie verzamelen en analyseren. Op basis van hun score hebben wij interne procedures, waarbij een waarborg kan gevraagd worden. Voor de ‘horecasector’ of ‘cultuursector’ als geheel zijn er geen aparte richtlijnen: elke professionele aanmelding wordt individueel bekeken en geanalyseerd, los van sector of activiteiten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sofie en Peter van Le Perroquet kunnen niet veranderen van energieleverancier, omdat hun horecazaak wegens de pandemie onterecht als 'niet kredietwaardig' wordt bestempeld © Wannes Nimmegeers

Pandemie

Kan de score van een gezond horecabedrijf in een jaar tijd dan zomaar kelderen? “Dat kan inderdaad", zegt Suzanne Van Leeuwen van Graydon. “Wij halen de financiële informatie op op basis van het BTW-nummer. En er is dit jaar uiteraard rekening gehouden met de impact van de pandemie. Maar als er bedrijven zijn die daar onterecht last van ondervinden, dan kunnen zij ons altijd contacteren. Wij kunnen hun score bijstellen op basis van informatie waarover wij niet beschikken, maar die zijn ons wel kunnen aanleveren.”

Sofie Van Valckeborgh van Le Perroquet staat compleet versteld. “Ja, wij hebben uitstel van betaling van de RSZ gevraagd, omdat dat nu eenmaal een voordeel is die de overheid ons nu biedt, niet omdat we het niet kunnen betalen. Dat heeft met cashflow te maken. Dat op basis van zo’n beslissingen dan besloten wordt ons als ‘niet kredietwaardig' te bestempelen, tart alle verbeelding.”