Horeca wordt een slagveld, horecamanagers van verschillende steden smeken om perspectief

In Gent zorgde de uitbaatster van het Damberd die er de brui aan gaf al voor een kleine schokgolf. Maar er zijn veel meer zaken, in de ruime regio, die over te nemen staan. Broodjeszaak 't Hoekske in Gent, op de hoek van de Kortrijksepoortstraat en de Sint-Kwintensberg, al 32 jaar een vaste waarde in de studentenbuurt. Brasserie / tearoom Contrast op het Groot Kanonplein aan de Vrijdagmarkt. Koffie- en Cakebar Barista in centrum Gent. Bruin café Den Buroo vlakbij Kinepolis Gent. De bekende Fondueloft aan de Vrijdagmarkt. Het vroegere café 't Verdronken Land, nu Palomino, in de Steendam. B-Strootje op de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem waar al 6 jaar dezelfde uitbater zat. Familierestaurant De Zoete Zonde in Munte, met een speeltuin en een enorm terras. Vaste waarde Casa Del Locos in Destelbergen, vlakbij de afrit van de R4, waar al 21 jaar dezelfde uitbater zat. Restaurant Rotam langs de Antwerpsesteenweg in Lochristi. Feestzaal / restaurant Rivièra in Zaffelare vlakbij het domein Puyenbroeck. Ace Klup Nazareth, een dansclub met een capaciteit van 350 mensen. De lijst met over te nemen horecazaken is pijnlijk en lang.

Eerder slaakten al horeca-uitbaters een noodkreet in onze krant, zoals die van café Jan Van Gent. Maar de situatie is gewoon niet langer houdbaar. De horeca moét open, op een verantwoorde manier. Dat vinden ook de horecamanagers en -coaches van de centrumsteden die geregeld overleggen. Ze schreven nu samen een open brief aan het Overlegcomité, in eigen naam. Bart Inghelbrecht van Puur Gent, nightlifecoach Bart Meyskens en de Gentse horecacoaches Tom Taghon en Carl Vandebotermet tekenden mee. Ze smeken daarin om perspectief voor de horeca. Ze stellen dat het hout om pijlen van te maken nu echt wel op is, dat ondernemers hun zaak maar ook hun huis verliezen, dat ze fysiek en psychisch de grens hebben bereikt. Ze wijzen erop dat takeaway hun zaak niet zal redden en dat de klanten het ook wat gehad hebben met afhaalmaaltijden. De beleving van de horeca steek je nu eenmaal niet in een doosje.

“De talrijke ondernemers die wij spreken zijn heel bewust bezig om een veilige heropstart voor te bereiden en zoeken actief mee naar oplossingen”, klinkt het. “Onze horecaondernemers staan net als afgelopen zomer klaar om iedereen op een veilige manier te ontvangen. Beste leden van het Overlegcomité, wij horen dagelijks de pijnkreet van de sector en zien het met lede ogen aan. We willen met deze brief onze oprechte bezorgdheid over de mentale gezondheid van onze uitbaters signaleren en jullie vragen om hier oog voor te hebben tijdens de heropeningsdebatten aanstaande vrijdag.”

Afgelopen week zaten we samen met de horecamanagers- en coaches van verschillende Vlaamse steden. We doen dit op gezette tijden in de schoot van de Overlegtafel Horeca van de VVSG om best practices te delen en samen oplossingen voor beleidsvraagstukken te zoeken. Het zijn altijd vruchtbare ontmoetingen, vol geanimeerde gesprekken. Deze keer werd het echter heel stil aan tafel, toen we verhalen deelden over de groeiende groep van ondernemers die alleen nog de tunnel zien smaller worden, die de hoop verliezen of nog erger hun zaak of hun huis.

Het hout om pijlen te maken geraakt op

Het aantal ondernemers die naast de klassieke hulp die ze verwachten van een stad of een dienst ondernemen ook hulpkreten sturen over hun fysisch en psychosociaal welbevinden, groeit. Ieder van ons kreeg de laatste tijd horecauitbaters aan de lijn die het niet meer zien zitten. Het geld geraakt op om de vaste kosten te betalen. Ze zijn bang dat ze hun hecht team, het hart van hun zaak, kwijt raken nu velen in andere sectoren naar werk zoeken. Als de sociale wezens die ze zijn, gaan ze gebukt onder het gebrek aan contact met hun klanten. Dit zijn mensen waar wij al jaren mee samenwerken, echte professionals die met veel passie en trots een zaak uitbouwen. Zij zorgen voor beleving en sociale veiligheid in onze steden, bepalen mee het gezicht van de stad. Een horecasector die niet kan opereren heeft ook enorm veel repercussies voor het hele ecosysteem dat er rond hangt: leveranciers, taxibedrijven, retail, toeristische aanbieders …

We kennen de creatieve manier en veerkracht van horecaondernemers om om te gaan met tegenslagen of nieuwe reglementeringen. De coronacrisis heeft veel ondernemers gedwongen om het over een andere boeg te gooien, om hun zaakvoering opnieuw uit te denken, bij te schaven, een nieuwe boost te geven – met ups & downs, en dat is bewonderenswaardig! Er is veel moed en goesting, maar de rek is er bij velen uit.

Vooroordelen

Wij als experten in all things horeca, we lezen allerlei meningen over onze sector in de pers, uit de monden van experten allerhande. “Een sanering van de sector drong zich sowieso op”. In een normale economische situatie klinkt dit al bitter en cru. Maar de realiteit is dat nu niet alleen die zaken worden getroffen die al op de rand van de afgrond stonden wegens verkeerde zakelijke keuzes of management. Er zijn ook andere factoren die hier spelen. Heb je bijvoorbeeld net voor de crisis heel doordacht een grote investering gedaan in je zaak en daarvoor diep in je reserves gezeten of een grote lening aangegaan, dan zit je nu waarschijnlijk in de gevarenzone. Betaal je een hoge huurprijs die in normale tijden perfect past binnen je businessplan, maar heeft je huisbaas zelf weinig manoeuvreerruimte (of zin) om vermindering van de huur toe te staan, dan slinken de overlevingskansen met elke maand extra sluiting. Was je net voor de crisis gestart en had je nog geen vaste klantenbasis opgebouwd, dan is het nu wellicht pompen of verzuipen.

“Ze mogen toch take away doen”. Dat klopt, maar bij velen is dit niet rendabel en uit de signalen die wij krijgen blijkt dat er steeds minder wordt afgehaald of besteld naarmate de lockdown langer duurt. Beleving kan je nog altijd niet in een doosje steken. En het is net die beleving waar het cliënteel zo erg naar snakt.

Klaar voor heropening

De talrijke ondernemers die wij spreken zijn heel erg bewust bezig om een veilige heropstart voor te bereiden en zoeken actief mee naar oplossingen. Er werd waar mogelijk extra terrasruimte op het openbaar domein voorzien, om extra kansen te creëren om klanten maximaal in open lucht te ontvangen. Onze horecaondernemers staan net als afgelopen zomer klaar om iedereen op een veilige manier te ontvangen.

Beste leden van het overlegcomité, wij horen dagelijks de pijnkreet van de sector en zien het met lede ogen aan. We willen met deze brief onze oprechte bezorgdheid over de mentale gezondheid van onze uitbaters signaleren en jullie vragen om hier oog voor te hebben tijdens de heropeningsdebatten aanstaande vrijdag.”

Hannah Coene (Sint-Niklaas)

Toon De Backer (Aalst)

Zara De Meyer (Antwerpen)

Ruben De Schepper (Brugge)

Ronny Gijsen (Maasmechelen)

Bart Inghelbrecht (Gent)

Ann Kermans (Antwerpen)

Bruno Messiaen (Kortrijk)

Bart Meyskens (Gent)

Tom Taghon (Gent)

Evert Thys (Leuven)

Carl Vandebotermet (Gent)

Nancy van de Winckel (Hasselt)

Anneke Verbelen (Mechelen)