Horeca kreunt onder personeelstekort. “Dringend maximaal aantal werkuren bij studenten afschaffen”

Gent“Er gaat geen dag voorbij zonder telefoons van horeca-uitbaters die wanhopig op zoek zijn naar personeel." Aan het woord: Tim Joiris van de Horecacel van Unizo Oost-Vlaanderen. De beelden in centrum-Gent liegen er niet om. Overal staan bordjes dat er dringend personeel wordt gezocht. “Er is gewoon volk tekort", stelt Joiris vast.

't Voske op Sint-Baafsplein heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een sluitingsdag wegens gebrek aan personeel. De Godot moest afgelopen zondag voor het eerst zijn terras sluiten, wegens gebrek aan personeel. De verhalen van zaken die services overslaan of zelfs hele dagen moeten sluiten, zijn legio. Maar waar is al dat volk naartoe?

Automatisatie

“Er is gewoon geen volk meer", zegt Tim Joiris. “De werkloosheidscijfers staan zowat op het laagste peil ooit, wie werk zoekt, vindt er sowieso. De horeca is een zwaar beroep met moeilijke uren. Logisch dat de mensen liever elders werken. Het echt gemotiveerde horecapersoneel wordt weggekaapt bij concurrenten. Het is hoog tijd dat er ingegrepen wordt. Er moet dringend worden ingezet op automatisatie, zoals bij die 24 uur op 24 supermarkt bij de Belfortstraat. Als dat in meer supermarkten kan, dan kan het personeel dat daar nu werkt, een andere job uitoefenen. Want het is niet enkel in de horeca dat er personeel te kort is, maar wij worden wel het eerst getroffen.”

Bart Deploey van de Godot op de Hooiaard vertelt: “Het is al jaren een probleem om geschikt personeel te vinden, maar sinds corona is het quasi onmogelijk geworden. Mensen die vroeger in de horeca werkten, hebben intussen een andere job met betere uren. Jongeren willen zich gewoon amuseren op momenten dat iedereen zich amuseert, de momenten dat wij personeel nodig hebben dus. Bovendien zijn wij nu niet de best betaalde sector. Er is ook te weinig uitstroom uit de hotelscholen. Wie daar wordt opgeleid en goed is, krijgt meteen een vast contract op een stageplaats. Chiquere zaken zijn in het weekend gesloten en bieden ook andere voordelen, waar wij niet tegen op kunnen. En studenten hebben nu examens, en willen in de zomer vooral veel festivals doen. Personeel inzetten dat geen Nederlands kan, is moeilijk, want ze moeten de klanten natuurlijk wel begrijpen. Combineer dat met het feit dat het heel druk is momenteel - Gent loopt vol toeristen en het gewone leven is helemaal terug - en je weet dat het élke dag puzzelen is.”

Maximum

Joiris vindt dat er aanpassingen nodig zijn aan de arbeidsvoorwaarden. “Er zijn studenten die willen werken, maar die mogen een maximum aantal uren doen. Schaf dat maximum af, en laat die gasten bijverdienen zoveel ze willen. We hebben hen meer dan hard nodig. Want dit is slechts het begin, het zal alleen maar moeilijker worden om horecapersoneel te vinden. Er zijn steeds meer gepensioneerden, en steeds minder werkzoekenden. Ons beroep moet dringend opgewaardeerd worden.”

