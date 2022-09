Hop met die beentjes! GO! Basisschool Vogelzang trapt week van de sport af met een opwarmer

Gent BINNENKIJ­KEN in een eeuwenoude begijnenwo­ning in Gent: “Te koop voor net geen 2 miljoen euro”

Parels van huizen genoeg in Gent, en al zeker in de verschillende begijnhoven die de stad rijk is. Eén daarvan, in het Sint-Elisabeth begijnhof, staat momenteel te koop voor 1,75 miljoen euro. Een grote som, maar je krijgt er wel een eeuwenoude woning, hopen luxe en een brok geschiedenis voor terug.

26 september