Hoogzwangere, sterk verwaarloosde shar-pei bevalt dag na inbeslagname: “Ze is heel angstig en defensief”

De boodschap ‘adopt, don’t shop’ klonk zelden zo luid. In Oudenaarde werden deze week 32 honden in beslag genomen bij een broodfokker. “De hokken waar ze in leefden, waren schrijnend om te zien”, zegt Kevin Vankeirsbilck van het dierenasiel van Gent. “Ze stonden onder water omdat de regen langs alle kanten binnenliep. Alle honden waren verwaarloosd.”

Moederkloek

De vrouwelijke shar-pei is minder makkelijk te benaderen. “Omdat ze haar pups wil beschermen waarschijnlijk. De dag na de inbeslagname is ze bevallen van 5 puppy’s. Ze is heel angstig en defensief waardoor we er moeilijk bij kunnen. We zijn er alvast in geslaagd om een warmtelamp te plaatsen, maar een medische controle is nog niet gelukt.” Gelukkig zorgt de mama goed voor haar puppy’s. Zodra ze meer op haar gemak is, kunnen de vrijwilligers van het asiel een medische controle uitvoeren.