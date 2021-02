Hoofdverpleger Geert V., beschuldigd van moord, mag terug aan het werk: “Parket ziet geen reden om hem te vervolgen”

Gent Generatie­wis­sel bij bekendste chocola­tier van Gent: “We laten de zaak over aan onze zoon, maar helemaal verdwijnen doen we niet”

29 januari Luc en Christine Van Hoorebeke staan op een maand van hun pensioen. 40 jaar lang hebben ze in de chocolade gewerkt, en van hun naam dé naam gemaakt in Gent. Ze waren de eerste met een open atelier, en ze hebben altijd resoluut gekozen voor ambachtelijk werk. Op 1 maart nemen zoon Cédric en schoondochter Sharon de zaak over. Hun eigen zaak in de Jan Breydelstraat zetten ze stop. “Liever focussen op kwaliteit, dan op kwantiteit.”