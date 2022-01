Hoofddoekendebat breekt gemeenteraadslid Mattias De Vuyst zuur op: Gentse liberaal uit fractie gezet

GENT Vanaf vrijdag weer volle gas in Vooruit (behalve in de fuifzaal): “Hopelijk snel naar code oranje”

Vrijdag is het van dat: dan speelt theatergezelschap Ontroerend Goed voor 560 mensen ‘Every Word Was Once An Animal’, met dank aan een uitstekend geventileerde Voo?uit. Coördinator Franky Devos is tevreden en hoopvol dat ook de concertzaal binnenkort weer open kan. “Al zou het al veel zijn dat het CST weg mag, dat kost ons ook 8.500 euro per maand.”

27 januari