Hondsbrutale dief steelt in Gentbrugge op één nacht eerst auto en nadien motor uit zelfde garage: “Dit lef is ongezien”

Bestuurder gaat met quad over de kop in Oostakker en belandt bewuste­loos onder het voertuig

In de Bredestraat in Oostakker is woensdagochtend een opmerkelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een quad ging over de kop met zijn voertuig en belandde er uiteindelijk onder. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.